Inaugurazione centro flipper: a rione Parco arriva il ministro Piantedosi Avellino. La cerimonia si terrà giovedì alle 15

Alle 15,00 di giovedì 23, in Avellino, alla via in via L. Di Capua (rione Parco), si terrà la cerimonia di inaugurazione del Centro Sportivo “Flipper”, affidato alla gestione del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che sarà intitolato al Prefetto Antonio Manganelli.

L’evento si svolgerà alla presenza del Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini.

La struttura, recentemente ristrutturata dall’Amministrazione Comunale di Avellino, comprende ampia tendostruttura, campi scoperti, di calcetto e di basket, edificio con spogliatoi, reception e uffici amministrativi, e ospiterà corsi di lotta, pugilato, judo, pesistica, calcio e pallacanestro, organizzati e gestiti dalle Fiamme Oro della Polizia di Stato per i giovani di Avellino.