Manganelli, dieci anni dopo: l'omaggio ad Avellino di Piantedosi e Giannini Appuntamento il 23 marzo al De La Ville con il Ministro dell'Interno e il capo della polizia

In occasione del decennale della scomparsa del Prefetto Antonio Manganelli Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia con il patrocinio del Comune di Avellino, ha organizzato per il 23 marzo alle ore 12 presso la Sala Congressi dell’Hotel De La Ville un evento in sua memoria.

Al convegno parteciperanno il ministro dell’Interno Prefetto Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, i Vice Capi della Polizia, i Vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza , la Famiglia Manganelli le autorità civili, militari e religiose.

L’evento - si legge in una nota - si propone di ricordare Antonio Manganelli come uomo con la sua passione per la musica, come investigatore apprezzato anche oltre i confini nazionali avendo condotto importanti indagini contro la criminalità organizzata e come capo con la sua lungimiranza, la sua modernità, la sua visione della Polizia vicino alla gente e alle sue necessità. Dotato di carisma, autorevolezza è stato sempre accompagnato dall’affetto dei “suoi” poliziotti".