Fatture false per 20 milioni di euro: sequestri e confische a Solofra Nei guai imprenditore del settore del pellame

I finanzieri della tenenzna di Solofra, dopo accurate e articolate indagini, hanno disposto il sequestro preventivo di una azienda operante nel settore del Pellame, ubicata nel distretto della Concia, in esecuzione del provvedimento del Gip del tribunale di Avellino e su richiesta della Procura. Le indagini hanno consentito di individuare una impresa cartiera che, in meno di due anni, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 20 milioni di euro. "L'impresa destinataria del provvedimento giudiziario, allo stato delle indagini, risulterebbe amministrata, in modo occulto, da un imprenditore noto nel settore conciario, gravato da numerosi precedenti penali, mentre in realtà intestata ad un soggetto compiacente - si legge nella nota della procura -. L'azienda, unitamente ai conti correnti, è stata sottoposta a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, con affidamento ad amministratore giudiziario":