Ariano, non rientra a casa dopo il lavoro: trovato morto impiccato ad un albero La vittima è un 50enne del luogo

Non rientra a casa alla fine della sua giornata di lavoro e viene trovato purtroppo privo di vita impiccato ad un albero. Tragedia nella notte ad Ariano Irpino. La vittima dell'ennesimo gesto estremo dettato dal mal di vivere è un 50enne del luogo, sposato e padre di due figli maggiorenni.

E' stata la moglie preoccupata per l'insolita assenza all'orario di cena ad allertare i carabinieri i quali si sono messi subito alla ricerca dell'uomo.

Dopo aver perlustrato diverse zone particolarmente impervie e isolate è stata individuata la sua auto in località Torre degli Amanti e poco distante in un appezzamento di terreno il corpo senza vita del 50enne. Allertati immediatamente i soccorsi, ma tutto si è rivelato purtroppo inutile. Non c'era ormai più nulla da fare.

Famiglia riservata ed onesta. Un uomo molto conosciuto per il suo lavoro giornaliero che svolgeva da anni sempre con dedizione e serietà in un'area di servizio della città, particolemente affabile e disponibile con tutti. Sembrerebbe apparso particolarmente depresso negli ultimi tempi, ma non aveva mai avuto problemi di tipo economico e nulla avrebbe fatto mai presagire ad un gesto simile.

La salma recuperata dall'impresa di onoranze funebri Moschella è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale Frangipane per gli accertamenti medico legali. Informata dell'accaduto la procura della repubblica di Benevento.

E a Melito Irpino in circostanze diverse, un 80enne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a causa di un malore, Un decesso secondo gli inquirenti per cause naturali. La salma è stata anche in questo caso trasferita in obitorio ad Ariano Irpino per gli accertamenti medico legali.