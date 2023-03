Rocca San Felice, schianto sulla Statale: un uomo e una donna in ospedale Nell'impatto sono rimasti feriti i conducenti di due veicoli

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, durante la mattinata, è intervenuta nel comune di Rocca San Felice, sulla SS 303 al Km.18,100, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto rimanevano feriti i due rispettivi conducenti, un uomo ed una donna, i quali venivano trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.