Smart incendiata a San Tommaso, imprenditore nel mirino: indaga la polizia

Subito dopo le due della notte scorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti in via Pasquale Villari, nel quartiere di San Tommaso, per un incendio che ha riguardato una Smart in sosta. Le fiamme localizzate nella parte anteriore del veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l'area. Non si sono registrati altri danni.

Ad indagare sull'episodio gli agenti della polizia. Due le piste battute: una vendetta o un avvertimento. L'auto è di proprietà un piccolo imprenditore edile di Avellino.

Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, ad innescare le fiamme sarebbe stato un giovane che ha utilizzato una bottiglia incendiaria prima di darsi alla fuga a piedi. Ma determinanti saranno le indagini della Squadra Mobile della Questura di Avellino che prenderanno visione delle telecamere installate in zona.