Incidente sull'Ofantina: auto contro camion, feriti un uomo e una donna La 44enne di Calitri è rimasta incastrata nell'abitacolo. Ferito anche 58enne di S.Andrea di Conza

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, durante la mattinata di oggi, è intervenuta sulla SS 7 bis, Ofantina, al Km. 360,900, nel territorio del comune di Morra De Sanctis, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura che ha tamponato un autocarro. A bordo dell'auto una donna di 44 anni originaria di Calitri, la quale rimaneva incastrata nell'abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118. Rimaneva ferito anche il conducente dell'autocarro, un uomo di 58 anni originario di Sant'Andrea Di Conza, ed entrambi venivano trasportati presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.