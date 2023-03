Sbanda con l'auto sull'Ofantina, paura per una 56enne di Montemarano L'incidente a mezzanotte nel territorio di San Potito Ultra

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte di ieri 30 marzo, sono intervenuti sulla SS 7 Bis, denominata Ofantina, Al Km. 312, nel territorio del comune di San Potito Ultra per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva fuori strada. Alla guida dell'auto una donna di 56 anni originaria di Montemarano che è rimasta ferita, e i sanitari del 118 intervenuti l'hanno trasportata presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.