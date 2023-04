Si allontana da casa, l’appello disperato dei genitori: torna presto Francesca Avellino. La 18enne che frequenta il liceo artistico manca da mercoledì da casa

Non si hanno più notizie da mercoledì pomeriggio di Francesca De Vivo Tino studentessa del liceo artistico di Avellino. La 18enne si è allontanata dalla sua abitazione di Rione Mazzini senza dare alcuna notizia alla famiglia. Ancora sconosciute le cause del suo allontanamento che, per ora, sembrerebbe volontario. La ragazzina, secondo il racconto dei genitori, spesso si allontana da casa, però la sua assenza durava pochissimo. I genitori, questa volta sono davvero preoccupati e lanciano un appello.

“Noi rispettiamo questa tua volontà, ogni tanto, di avere i tuoi spazi ma, ti prego, vogliamo sapere se stai bene. Tu, per noi, sei importante” – “La nostra speranza è che sia da qualche amica. Noi siamo qui, possiamo parlarne, la famiglia è fatta per questo”.

Sulla scomparsa della giovane studentessa irpina indaga la squadra mobile della questura di Avellino. Intanto sui social i colleghi e amici dei genitori hanno diffuso la sua foto nella speranza che, qualcuno possa far avere notizie ai genitori, che sono in apprensione per la figlia.