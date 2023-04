Avellino, sospiro di sollievo per Francesca: ritrovata a Grottaminarda La giovane è stata trovata in buone condizioni dai carabinieri

È stata ritrovata dai carabinieri a Grottaminarda, Francesca De Vivo Tino, studentessa del liceo artistico di Avellino che si era allontanata da casa mercoledì scorso. Dopo l'appello dei genitori sono state attivate le richerce e fortunatamente la giovane di 18 anni è stata trovata in buone condizioni. ora potrà tornare a casa e rassicurare la famiglia che è stata in apprensione in questi giorni.