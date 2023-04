Ariano, cane investito e ucciso sulla statale: auto prosegue la sua corsa Sul posto un volontario della protezione civile flumerese insieme ad una donna del luogo

Vagavano sulla statale 90 delle puglie, zona Santa Barbara quando improvvisamente, uno dei due è stato centrato in pieno da un'auto che procedeva in direzione Grottaminarda.

Uno schianto violento, ma l'autista della vettura ha proseguito la sua corsa, senza neppure fermarsi per allertare i soccorsi. Si tratta di un cane bianco molto bello, non si sa ancora se di proprietà o senza padroni.

E' stata una coppia a dare l'allarme nel tentativo di salvare l'animale ferito. Troppo tardi, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

L'animale è rimasto a centro strada ed è stato investito poi ripetutamente dalle numerose auto in transtito.

Sul posto un volontario della protezione civile flumerese insieme ad una donna del luogo. Entrambi hanno evitato che potessero verificarsi incidenti nel tentativo di schivare la carcassa, in attesa dell'arrivo dei carabinieri, giunti dopo la segnalazione al 112, da Savignano Irpino, non essendoci in servizo pattuglie della polizia e a quell'ora, 20.40 circa, neppure dei vigili urbani essendo già terminato il servizio.

In pochi minuti è giunto sul posto il veterinario reperibie dell'Asl che ha liberato la statale 90 delle puglie e dopo aver constatato il decesso, contattato il servizio di smaltimnto dell'Asl.

Si tratta di una vera e propria strage di cani, gatti, volpi e tassi lungo la statale 90 delle puglie dove la principale causa resta l'alta velocità unita alla guda distratta.