Ariano: auto si avvia da sola lungo la discesa ripida di Petrara/VIDEO Paura ma fortunatamente non si sono registrati feriti

Lascia l'auto lungo una strada ripidissima mentre consegna la posta nelle case e la ritrova capovolta, tra gli ulivi in aperta campagna. E' successo ancora una volta in località Petrara ad Ariano Irpino, a ridosso della Variante. Proprietario della vettura, un addetto alle poste private.

Non è il primo incidente del genere e forse non sarà neppure l'ultimo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma poteva andare decisamente peggio. Il caso ha voluto che la vettura terminasse la sua corsa direttamente nei terreni, tra un palo dell'energia elettrica e un muretto anzichè finire verso le abitazioni.

Sul posto tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, i quali hanno messo subito in sicurezza l'auto, svuotata poi della corrispondenza da consegnare, in attesa dell'arrivo del carro attrezzi giunto da Bernardo autodemolizione. Ad effettuare i rilievi la polizia municipale. Sul luogo dell'incidente anche i tecnici dell'Enel e Sidigas per una serie di verifiche e constatazione danni.