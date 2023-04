Sorpreso mentre scarica nel bosco di Castelfranci sacchetti di spazzatura I carabinieri della compagnia di Montella hanno sanzionato l'uomo

I carabinieri della compagnia di Montella nel corso di un controllo hanno colto in flagranza un cittadino di Castelfranci mentre abbandonava in un'area boschiva della zona diversi sacchetti di plastica contenenti rifiuti domestici. All'uomo è stata quindi contestata la violazione amministrativa di cui all'art. 192 del D.Lgs 152/2006, che prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 3.000 euro. L'attività si inquadra nell' incrementata vigilanza stradale e ambientale attuata dal Comando Provinciale e dai Reparti Speciali dell'Arma dei Carabinieri in provincia e che proseguirà in particolar modo in concomitanza con le festività pasquali, nel corso delle quali si registra un netto e consistente incremento di presenze turistiche e in generale di utenza.