Carcere Avellino, agenti aggrediti: poliziotto finisce al pronto soccorso Poliziotto penitenziario ferito

Ancora violenza nella Casa Circondariale di Avellino ai danni della Polizia Penitenziaria. A dare la notizia il Segretario Regionale Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria ,Vincenzo Palmieri.Protagonista dell'ennesima brutale aggressione un detenuto napoletano, finito in carcere per reati comuni.

Per futili motivi l'uomo si è rivoltato contro il personale incaricato di tradurlo all'esterno dell'istituto per una visita ambulatoriale ospedaliera, svincolandosi con violenza dalla scorta cercando di allontanarsi.

Nella azione di contenimento l'energumeno ha aggredito gli agenti con calci e pugni.Un Sovrintendente è stato colpito da un violento calcio al volto che gli causa diverse ferite sanguinanti e traumi contusivi tanto da essere trasportato al pronto soccorso Ospedaliero per le cure del caso.

Interviene sul caso il Consigliere Nazionale Osapp, Emilio Fattorello che esprime solidarietà al collega ferito in servizio.Il sindacalista ricorda tutte le criticità che vive la Casa Corcondariale di Avellino prima tra tutte la Carenza di organico "che rende impossibile qualsiasi programmazione dei regolari servizi.Da ben quatto mesi aspettiamo unità di personale di rinforzo che ancora non si vedono.Abbiamo chiesto all'amministrazione l'assegnazione di un Comandante Titolare assegnato definitivamente. È proprio di ieri un nostro documento alla Direzione che rappresenta la criticità della situazione e con il quale si richiede un dovuto urgente incontro tra le parti per cercare di trovare soluzioni definitive e soprattutto condivise,prima che la situazione della Casa Circondariale di Avellino degeneri ulteriormente sfuggendo di mano a tutti."