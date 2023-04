Tragedia di pasquetta nel foggiano: arianese muore in un terribile incidente E' la terza vittima in poche ore nella terra di capitanata

Era alla guida della sua mini cooper, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento è stato sbalzato sull'asfalto, dopo essere uscito fuori strada. Un incidente terribile, senza scampo. A perdere la vita nel giorno di pasquetta, un 65enne di Ariano Irpino, Giovanni Spagnoletti, residente nel centro storico in via Guardia. Persona molto conosciuta in città.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata, sulla statale 90 delle puglie a ridosso del torrente Sannoro in località Giardinetto, nel territorio di Troia lungo la strada che affianca la ferrovia.

L'uomo è morto sul colpo a causa del terribile schianto. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 i vigili del fuoco di foggia e i carabinieri che hanno allertato i colleghi della compagnia di Ariano Irpino e la la polizia municipale per informare dell'accaduto i familiari e procedere al riconoscimento della salma.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo cosa realmente è accaduto. Non viene escluso un malore alla guida. Al momento della tragedia era in atto un violento acquazzone misto a grandine. La salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Troia su disposizione della magistratura di Foggia in attesa degli accertamenti medico legali.