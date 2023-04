Aggressione a Viale Italia, identificati gli autori del pestaggio al rumeno Si tratta di giovani di Aiello del Sabato e Serino. La polizia indaga

Sono stati identificati e denunciati i tre giovani autori dell'aggressione a un 28enne rumeno, avvenuta in viale Italia la sera di Pasqua. Si tratta di due giovani di Aiello del Sabato e Serino di 30 e 35 anni. Ancora non si conoscono i motivi della violenta aggressione. La vittima è stata salvata dall’intervento di tre giovani che passavano lì per caso. Portato all'ospedale ne avrà per dieci giorni.

Sul posto si sono portate due volanti della polizia che conduce le indagini.