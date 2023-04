La tragedia di Giovanni: finito in un canale dopo il terribile schianto Ricostruita la dinamica del terribile incidente in cui ha perso la vita a Foggia il 65enne arianese

E' rimasto in fondo alla cunetta, in un canale con la faccia nell'acqua, non si sa se dopo essere stato sbalzato o nel disperato tentativo di cercare aiuto a piedi, in quegli ultimi istanti prima di accasciarsi.

Sarebbe morto così Giovanni Spagnoletti 65 anni di Ariano Irpino dopo essere uscito fuori strada mentre si recava a Foggia, lungo la statale 90 delle puglie alla località Giardinetto, lungo la strada che porta allo scalo di Bovino a ridosso del torrente Sannoro.

Nessuno si sarebbe accorto di quell'auto nella cunetta insieme al corpo senza vita di Giovanni nel piccolo corso d'acqua al momento dell'incidente, a causa anche del maltempo in atto.

La scoperta è stata fatta da un automobilista di passaggio, che conosce molto bene la zona. Tragedia che secondo persone vicine ai familiari sarebbe avvenuta nel giorno di pasqua, non si sa con esattezza l'orario, probabilmente a tarda sera. Una certezza che combacia anche con l'ultimo accesso a whatsapp di Spagnoletti, fermo alle 08.31 di domenica 9 aprile. Da allora il suo telefonino è rimasto muto in maniera insolita.

Ma c'è anche una tesi diversa e contrastante rispetto alla prima

Una comitiva di giovani in viaggio nella zona per trascorrere la pasquetta è convinta che prima delle 13 di ieri non era ancora accaduto ancora nulla in quella zona. Poi dopo pochi minuti la triste scoperta mentre era in atto un violento acquazzone misto a grandine.

La testimonianza di Luigi, un amico con il quale trascorreva ultimamente gran parte del suo tempo insieme:

"Sto male, non riesco ancora a crederci. Ci siamo lasciati sabato scorso intorno alle 15.00. Da allora non l'ho più sentito e la cosa strana, neppure a Pasqua mi ha cercato. Gli ho mandato gli auguri, ma nessuna risposta. Era solito fare così quando decideva di isolarsi e per questo motivo non ci ho dato peso. Dopo aver pranzato da mia sorella, la sera sempre di Pasqua preoccupato del suo silenzio ho continuato a chiamarlo ma niente, tutti e due i telefoni sempre spenti e nessuna traccia della sua auto parcheggiata solitamente vicino al garage in via guardia. Ieri a pasquetta, intorno alle 18.00 sono venuti a casa i vigili urbani, mi hanno chiesto solo il mio numero di telefono, ma senza aggiungere altro e ho capito che forse era successo qualcosa di grave. Poi dopo la tristissima notizia che mi ha profondamente addolorato."

La salma di Giovanni Spagnoletti, dopo il nulla osta della procura di Foggia, restituita ai familiari è partita da Troia alla volta del cimitero di Ariano Irpino. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 12 aprile alle 9.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo in via Guardia.