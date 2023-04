Aste Ok: rigettata istanza di astensione, scatta lo sciopero dei penalisti Sciopero proclamato dopo il rigetto da parte di Beatrice della richiesta dei giudici di astenersi

di Paola Iandolo

Aste Ok, il Direttivo della Camera Penale Irpina ha deliberato l’astensione da tutte le udienze penali da domani 12 aprile fino al 18 aprile 2023. Una settimana di sciopero degli avvocati che - nella delibera firmata dal presidente della Camera Penale Irpina, l’avvocato Quirino Iorio - hanno evidenziato come: “nel corso dell’istruttoria dibattimentale del predetto processo, a fronte di legittimi rilievi difensivi aventi ad oggetto un’ordinanza pronunziata dal Tribunale della quale era stata rilevata l’incoerenza rispetto alle informazioni disponibili dalle parti e l’eventualità che essa fosse stata assunta dopo aver irritualmente acquisito notizie in costanza di camera di consiglio, mediante una non consentita interlocuzione con l’ufficio di Procura, nonché della legittimità opportunità della comunicazione fatta in udienza ad un teste “qualificato” di polizia giudiziaria di essere in quel momento indagato per un’ordinanza assunta in precedenti udienze, li Collegio Giudicante, senza sciogliere alcuno dei dubbi posti dagli asserti difensivi, pronunciava dichiarazione di astensione per gravi ragioni di convenienza”.

Rigetto della richiesta di astensione

Il presidente del tribunale, Vincenzo Beatrice il 24 marzo scorso ha sciolto la riserva rigettando la richiesta di astensione presentata dal presidente Melone. Decisione ad avviso della Camera Penale Irpina “che lungi dal soffermarsi (come, invece, sarebbe stato doveroso) sull’assai grave situazione venutasi a creare nell’ambito di un dibattimento che vede decine di imputati da giudicare per reati assai gravi, celebrato da un Collegio che ha meditatamente e correttamente ritenuto sussistenti le “gravi ragioni di convenienza” determinanti la propria astensione, si è limitato quasi a banalizzare la questione posta”.

La Camera Penale ha indetto un’assemblea degli Iscritti per domani, invitando a partecipare tutti gli avvocati e gli operatori del diritto interessati.