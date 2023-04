Atripalda, rissa sfiorata dopo il pranzo di Pasqua: arrivano i carabinieri Ieri nel centro antico. Urla e spintoni hanno messo in allarme i residenti: si indaga

Tensione alle stelle e megarissa sfiorata subito dopo il pranzo di Pasqua nel centro storico di Atripalda.

Da accertare quanto accaduto in uno spiazzale che si trova all'esterno di un ristorante ubicato nella zona, in cui si sarebbe consumato un acceso litigio tra due gruppi familiari che si trovavano in zona con amici. E' successo ieri pomeriggio intorno alle ore 17, subito dopo il pranzo del giorno di festa. Al 112 è arrivata la segnalazione ai militari che si sono portati sul posto. Urla, minacce, spintoni hanno messo in allarme i residenti, che hanno deciso di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Una volta arrivati sul posto i militari hanno ascoltato i presenti.

L'arrivo tempestivo dei militari ha evitato il peggio e che la situazione degenerasse. Gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto nell'area una mazza da baseball. Accertamenti in corso per cercare di fare piena luce sull'accaduto. Si analizzeranno anche eventuali filmati della videosorveglianza presente in zona, per accertare quanto accaduto. Grazie ai filmati sarà possibile capire quante persone hanno preso parte alla animata lite, che ha scatenato comprensibile tensione nella zona. Al momento non si segnalano persone ferite e denunce. Nelle prossime ore i militari avranno un quadro più chiaro di quanto accaduto nel giorno di festa, nel paese sulle rive del fiume Sabato.