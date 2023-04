Ariano, vera e propria devastazione al boschetto Pasteni: partita la bonifica I delinquenti si sono accaniti fino a sfondare letteralmente una delle strutture in legno

Altro che vandalismo, questa è devastazione. Ferito per l'ennesima volta il boschetto Pasteni ad Ariano Irpino. Il chiosco realizzato con tanto impegno, amore e passione dagli operai idraulico forestali della comunità montana ufita è oramai a pezzi, fuori uso.

I delinquenti si sono accaniti fino sfondare letteralmente il tavolo in legno all'interno. Un gesto vergognoso, che fa male al cuore.

Per non parlare dei rifiuti di ogni genere lasciati a terra, panche imbrattate e staccionate sradicate. Un vero e proprio caos.

Un luogo sfortunato da sempre. Atti vandalici che si sembrano tramandarsi negli anni. Ma questa volta si è superato davvero ogni limite. Il comune è intervenuto di concerto con la comunità montana per l'ennesima volta. Da stamane sono ripartiti gli interventi di bonifica nell'area verde. Saranno gli stessi operai forestali a ripristinare per l'ennesima volta quel chiosco in vista dell'estate, con la speranza che possa resistere.

Non è più accettabile che questo patrimonio verde della città debba continuare a subire continui attacchi, fino ad oggi impuniti da parte di ragazzini.