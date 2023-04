Aggressione in viale Italia, il Procuratore: la violenza è spesso gratuita Il procuratore Airoma sull'aggressione al rumeno: i giovani sono la nostra speranza

Continuano le indagini per l'aggressione avvenuta in viale Italia ai danni di un 28enne rumeno. La polizia, che ha già fermato tre giovani dell'hinterland avellinese, cerca di capire il movente del violento gesto.

L'episodio ha scosso la comunità avellinese che ancora una volta è costretta ad assistere alla violenza che vede protagonisti giovani. Il procuratore di Avellino Domenico Airoma, questa mattina, presente alla festa della polizia ha detto che la violenza va contrastata, spesso è una una violenza immotivata, gratuita. Si delinque per il gusto di delinquere - ha dichiarato il Procuratore - ed è grave. Dobbiamo aprire gli occhi su quello che sta accadendo. Certamente, la repressione della violenza non è sufficiente a porre un argine a questo fenomeno dilagante, perché non è né il primo e non sarà l'ultimo. Bisogna fare prevenzione in modo serio tra i giovani perché sono loro la nostra speranza".