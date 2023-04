Quadrelle, accusati di aver inscenato un sinistro falso: assolti Si attendono le motivazioni delle sentenza di assoluzione

di Paola Iandolo

Assolti “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di truffa assicurativa. Questa la decisione del Tribunale di Roma nei confronti di due ultrasettantenni di Quadrelle e Mugnano del Cardinale, difesi dall’avvocato Nicola D’ Archi, che nel 2015 avrebbero secondo la denuncia da parte della stessa Compagnia Assicurativa simulato un sinistro stradale lungo la strada che collega il Baianese al capoluogo di provincia.

L’impianto accusatorio

Secondo l’accusa l’incidente stradale tra i due -avvenuto il 15 maggio 2015 lungo Via Nazionale, fatto per cui era stata avanzata richiesta di indennizzo - in realtà non sarebbe mai avvenuto. La Compagnia Assicurativa aveva denunciato il utto. La difesa è riuscita a ribaltare la tesi accusatoria. Alla fine è arrivata un’assoluzione “per non aver commesso il fatto” per entrambi. Si attende il deposito delle motivazioni della sentenza.