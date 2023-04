Avellino, grave incidente a Picarelli: donna ferita in ospedale Due le auto che si sono scontrate. Ferito lievemente anche un 75enne

I Vigili del Fuoco di Avellino alle 10'35 di oggi 14 aprile, sono intervenuti a Picarelli, alla contrada Scrofeta, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto una delle due auto finiva fuori strada, e la donna alla guida di 45 anni rimaneva ferita, tanto da essere trasportata dai sanitari del 118 intervenuti, presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Mentre l'autista dell'altra autovettura, un uomo di 75 anni non subiva grosse conseguenze, tanto da non far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.