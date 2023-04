Sidigas, chiuse le indagini e chiesto il processo per De Cesare Il 29 maggio prossimo dovrà comparire davanti al gup Ciccone

di Paola Iandolo

Sidigas, chiuse le indagini e chiesto il processo per Gianandrea De Cesare e per Bruno Del Vecchio – difesi dagli avvocati Claudio Mauriello e Massimiliano Moscariello - accusati di autoriciclaggio e omesso versamento dell’iva. Gli inquirenti contestano ai due indagati, il trasferimento di circa 72 milioni di euro dai conti correnti della Enerimpianti srl in favore della società S.S.F. Scandone Spa, Giada servizi aerei srl, servizi integrati srl, U.S. Avellino 1912 srl.

Udienza preliminare

Il 29 maggio i due compariranno davanti al gip del tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone per l’udienza preliminare che dovrà stabilire se proscioglierli o rinviarli a giudizio.

Rigetto dissequestro

Solo ieri il tribunale ha sciolto la riserva rigettando la richiesta di dissequestro delle quote della Sidigas spa. Gli avvocati dell’ex patron dell’Avellino Calcio puntavano a riottenere la guida del gruppo societario per risanarlo dai debiti, magari chiedendo anche un finanziamento.

Motivazioni di rigetto

Ora i legali di Gianandrea De Cesare attendono di leggere le motivazioni della sentenza di rigetto dell’appello per poi ricorrere in Cassazione.