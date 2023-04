Dramma della solitudine a Montella: 71enne trovato morto in casa L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, nella tarda serata di ieri 16 aprile, è intervenuta in via Laurini, sempre a Montella, per un soccorso ad un uomo di 71 anni, il quale solo in casa non rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. Il personale dei Vigili del Fuoco, una volta entrati nell'abitazione ha rinvenuto il corpo dell'uomo privo di vita, affidandolo ai sanitari del 118 intervenuti per i riscontri del caso.