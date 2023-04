Incidente tra un'auto e un furgone a Bellizzi: traffico deviato, 4 feriti Gli occupanti della Citroen 1, sono residenti a Forino

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle 8'15 di oggi 17 aprile, sono intervenuti sulla SP 88, nei pressi della casa circondariale di Bellizzi Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura ed un furgone in sosta. A Bordo dell'auto 4 uomini, di cui uno rimaneva ferito e dopo essere stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, veniva trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Mentre gli altri tre occupanti sono stati visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero, mentre l'autista del furgone non ha riportato grosse conseguenze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.