Incidente a Monteforte, auto sbanda e si ribalta: paura per un giovane Un solo ferito rimasto coinvolto e affidato alle cure dei sanitari del 118

Per cause in corso di accertamento, un'auto dopo aver sbandato improvvisamente, si è ribaltata finendo la sua corsa tra il marciapiedi e un muretto. E' successo alle 6.00 stamane in via Molinelle, a Monteforte Irpino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dalla centrale operativa di Avellino.

Non risultano altre vetture coinvolte. Alla guida dell'auto un giovane originario del luogo, rimasto ferito, il quale dopo essere stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con immediatezza è stato trasportato all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.