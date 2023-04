Paura durante le lezioni alla Da Vinci: biglie contro i vetri delle finestre E' accaduto ieri mattina alla scuola media, sul posto la digos che ha individuato l'autore

Non si sa ancora se è stata una bravata,ma sta di fatto che poteva trasformarsi anche in tragedia. Perché le biglie lanciate contro la finestra di una delle aule della scuola media Leonardo da Vinci in via Trinità, hanno sfondato i vetri e solo per un caso fortuito non hanno ferito gli alunni presenti in aula. È accaduto ieri intorno alle 13,30. Gli insegnanti si sono subito allarmati e hanno fatto uscire i bambini all’esterno dell’edificio, poi è stata chiamata la polizia. In poco tempo gli agenti sono risaliti all’autore della bravata. Si tratterebbe di un ragazzino che da un’abitazione vicina alla scuola avrebbe lanciato le biglie con una fionda. Qualcuno all’inizio aveva pensato a colpi sparati da un fucile a piombini. In ogni caso, si sono vissuti attimi di tensione.