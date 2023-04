Incidente ad Ariano, scontro tra due auto: feriti in ospedale/VIDEO Assistente capo della polizia penitenziaria evita il peggio

E' di due feriti trasportati dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane il bilancio di un ennesimo incidente avvenuto lungo la ex strada provinciale 414, diventata oggi comunale, in località Accoli.

Si tratta di un 60enne addetto al servizio ecologico del luogo e di una insegnante 53enne di Montecalvo Irpino. La dinamica la stanno ricostrundo i carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti sul posto.

Stando ad una prima ricostruzione, la fiat punto condotta dall'uomo si stava immettendo sulla strada comunale mentre la Xyndai Tucson procedeva in quel momento in direzione Martiri.

L'impatto è stato piuttosto forte. I primi ad intervenire in soccorso sono stati una donna un commerciante di Cardito Michele Dotolo. E in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, considerata l'ora di punta è stato grazie alla preziosa opera di un assistente capo della polizia penitenziaria Gino Grasso e di un autista di un pulmino Giuseppe Graziano appartenente ai silenziosi operai della croce di Valleluogo se si è evitato il peggio.

La Xyundai rimasta senza il freno a mano ha rischiato di avviarsi lungo la discesa provocando ulteriori danni. Pericolo scongiurato grazie alla prontezza di riflessi dell'assistente Grasso il qualche ha provveduto a mettterla in sicurezza. Il traffico ha subito code e rallentameni. In supporto ai carabinieri una pattuglia della polizia municipale per le operazione di viabilità in attesa della rimozione di mezzi.