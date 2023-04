Anziano trovato riverso a terra in una vecchia cascina: è in fin di vita Rocambolesco intervento nelle campagne di Savignano Irpino

Un uomo di 87 anni è stato ritrovato privo di sensi, riverso faccia a terra, in condizioni estremamente precarie all'interno di una vecchia cascina avvolta e quasi nascosta dalla vegetazione nelle campagne di Savignano Irpino.

A lanciare l'allarme è stata una parente dell'anziano, preoccupata per la sua assenza. Secondo una prima ricostruzione era lì in quelle condizioni da più di un giorno, dopo essere stato colto forse da malore o a seguito di una caduta.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118 con la locale postazione Stie. Un'azione sinergica che ha permesso in poco tempo di azionare la macchina dei soccorsi. In supporto all'Anpas savignanese un'ambulanza medicalizzata Saut giunta da Grottaminarda.

Una corsa contro il tempo lungo la statale 90 delle puglie dove grazie alla staffetta dei carabinieri, l'uomo è giunto nel più breve tempo possibile in ospedale dove l'equipe di turno del pronto soccorso diretto da Silvio D'Agostino lo stava già attendendo dopo essere stati allertati.

Attualmente è in codice rosso, le sue condizioni purtroppo sono gravissime. E' in fin di vita. Il personale sanitario sta facendo di tutto per strapparlo alla morte.