Avellino, 17enne rapinato in Piazza Kennedy: fermato 20enne romeno Si indaga su un episodio analogo accaduto in via Carducci

Ancora una rapina in città scatta l'allerta ad Avellino. E' successo ieri nel pomeriggio in piazza Kennedy. Ma il presunto autore è stato fermato rapidamente dagli agenti della Squadra Mobile, che sono intervenuti subito una volta allertati da alcuni cittadini, che hanno assistito alla rapida sequenza. E' stato fermato un ventenne romeno, residente ad Avellino, già noto alle forze dell'ordine. La vittima della rapina è un 17enne che si trovava nel centro verde del capoluogo. Il ragazzo è stato avvicinato dal rapinatore con una scusa. Poi sarebbero subisto scattato minacce e spintoni per farsi conseganre il denaro. Alcune persone presenti nel parco e che hanno assistito alla zona hanno subito allertato le forze dell'ordine. In Pochi minuti gli agenti della Mobile hanno fermato il 20enne nel parck della piazza. Il 20enne è stato sottoposto a fermo, dopo tutti gli accertamenti di rito.

La Squadra Mobile continua ad indagare per fare piena luce sull'episodio di ieri pomeriggio, ma anche per capire se possano esserci collegamenti con un'altra rapina avvenuta in via Carducci qualche giorno fa.

Qualche notte addietro, un 49enne di Avellino è stato preso di mira da un malvivente solitario che lo ha bloccato e aggredito. Indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, alla cui attenzione sono finite le immagini della videosorveglianza pubblica e privata degli impianti di questa parte della città.