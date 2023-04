Rapine e risse: allerta ad Avellino. Botte da orbi in piazza d'Armi: si indaga Ad avere la peggio un 30enne di Atripalda: si guardano le immagini di videosorveglianza

Si indaga sulla rissa scattata venerdì notte in centro ad Avellino. Almeno quattro le persone coinvolte, ma non si esclude che possano avervi preso parte altre persone. Il bilancio è di un trentenne ferito, finito al Moscati, ma l'analisi delle immagini della videosorveglianza pubblica e privata, presente in zona, potrebbero formire indizi preziosi per avere un quadro chiaro di quanto accaduto. La rissa è avvenuta intorno alle ore 4 in piazza D'Armi nei pressi del Tribunale. Si sarebbero affrontate almeno quattro persone, ma non si esclude che possano essere coinvolte anche altre.

Ad avere la peggio un ragazzo di 30 anni di Atripalda, portato in ospedale con il volto tumefatto e contusioni in più punti del corpo. Dopo essere stato medicato sabato mattina è stato dimesso dai sanitari del Moscati.

Il giovane atripaldese non è riuscito a fornire elementi utili. Pare avesse esagerato con l'alcol, venerdì notte. Una condizione dunque di scarsa lucidità che non gli ha permesso di fornire elementi per poter identificare le altre persone coinvolte. Intanto la movida torna al centro della cronaca, dopo l'episodio di qualche giorno fa in viale Italia.

In quel caso, un 28enne romeno venne pestato a sangue da tre ragazzi. Questi ultimi vennero bloccati da altri giovani. Identificati e denunciati i responsabili di quella aggressione. Ma non solo. Ci sono state anche due rapine in centro. La prima in via Carducci, dove un 49enne è stato picchiato e rapinato del borsello durante la notte. L'altro ieri, invece, in piazza Kennedy è stato rapinato un 17enne. L'aggressore, un ventenne romeno residente in città, è stato catturato dai poliziotti e arrestato. Insomma fatti di cronaca, rapine e violenza che si sono consumati in rapida sequenza ad Avellino, in centro. Fatti su cui le forze dell'ordine indagano. I controlli anche di notte sono serrati e puntano a verificare e prevenire ogni situazione di rischio