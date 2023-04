Sradicano un segnale stradale e lo lasciano a centro strada: assurdo E' accaduto la scorsa notte lungo la strada provinciale 11 a Villanova del Battista

Sradicano un segnale stradale e lo lasciano a centro strada, rischiando di provocare un incidente. E' accaduto la notte scorsa a Villanova del Battista lungo la strada provinciale 11. Un gesto sconsiderevole che poteva avere davvero conseguenze gravi.

L'indignazione del vice sindaco Umberto Colantuono: "A quegli imbecilli e teppisti che questa notte sulla SP11 hanno divelto un segnale mettendolo al centro della carreggiata, cercando di provocare un incidente e far male deliberatamente delle persone, chiedo: ma cosa avete in testa? Ma state così bruciati da giocare con la vita della gente in questo modo? Ringraziate il Signore che non sia successo nulla e ricordatevi però che qualcosa di brutto, in quel punto stanotte,poteva capitare anche ad un vostro amico o familiare. Riflettete e vergognatevi."