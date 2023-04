Airoma: "Riflettiamo sul concetto di giusto, vedo troppa rassegnazione" Il questore Terrazzi rivendica la risposta delle forze dell'ordine dopo gli ultimi fatti di cronaca

Giornata all'insegna della legalità ad Avellino, con due appuntamenti aperti alle scuole.

Alla Caserma Berardi un convegno organizzato con i ragazzi dell'Amatucci, alla presenza dei i vertici militari: il Colonnello Giuseppe Amato, comandante del 232esimo Reggimento Trasmissioni, Paola Spena, Prefetto di Avellino, il dottor Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino, il questore Maurizio Terrazzi, il Comandante dei Carabinieri di Avellino Luigi Bramati, il Colonnello Salvatore Minale, comandante della Guardia di Finanza di Avellino, l'Ing. Mario Bellizzi, Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, il Dirigente Alfredo Petriccione, Comandante della Polizia Stradale di Avellino e la professoressa Antonella De Donno, dell'Istituto Amatucci.

"Proviamo a fare un salto di qualità parlando non solo di legalità ma anche di giustizia - ha dichiarato Airoma - che è qualcosa di più profondo. abituiamoci a vivere in modo giusto ovvero a rispettare davvero i diritti degli altri. Andiamo a fondo e facciamo capire ai giovani perché esistono delle leggi".

"E' necessario tenere sempre alta l'attenzione sulla criminalità - ha aggiunto - specie quella predatoria, senz'altro la più odiosa. In città i dati non sono certo incoraggianti, ecco perchè dobbiamo impegnarci tutti, spesso vedo non solo indifferenza, ma anche rassegnazione”.

In questura invece si è svolta la sesta edizione del concorso progetto "PretenDiamo legalità". Il questore Terrazzi ha rivendicato le risposte della polizia dopo gli ultimi fatti di cronaca in centro città.