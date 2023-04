Avellino, auto in fiamme nel cuore della notte: un boato sveglia i residenti E' successo in via Fontanetta nel rione Ferrovia

Auto in fiamme nel cuore della notte ad Avellino. E' successo in via Fontanetta nel rione Ferrovia. Erano le 3.30 circa quando sono stati allertati i vigili del fuoco della centrale operativa del capoluogo.

Il rogo ha interessato una sola autovettura in sosta. Un boato ha svegliato i residenti nel cuore della notte in preda allo spavento. C'è chi in un primo momento ha pensato a qualcosa di ancora più grave.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l'area. I caschi rossi intervenuti in pochissimi minuti, si sono subito accertati, se vi fosse in zona la presenza all'interno di alcuni box garage la presenza di bombole di gas gpl. Nulla è stato lasciato al caso.

Fortunatamente non si sono registrati ulteriori danni. Sconosciute al momento le cause dell'incendio. Sul posto anche le forze dell'ordine per le opportune verifiche.