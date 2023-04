Ariano: vigili del fuoco e carabinieri allertati per fumo ecco cosa scoprono Indagini in corso

Allertati per la sospetta presenza di fumo nei pressi di una ex nota struttura ricettiva, attualmente sottoposta a procedura esecutiva immobiliare fallimentare, vigili del fuoco e carabinieri scoprono all'interno una condizione di degrado e abbandono spaventosa.

E' quanto accaduto ad Ariano Irpino in via Fontana Angelica. Dal sopralluogo effettuato non è emerso alcun pericolo relativo ad incendio in atto. I caschi rossi del distaccamento di Ariano Irpino, hanno illuminato la zona in questione con una torre faro per poter ispezionare al meglio la parte esterna.

Una volta entrati all'interno, i carabinieri della stazione di Grottaminarda si sono imbattuti in una struttura completamente devastata e in parte addirittura frequentata, con stanze arredate, chiuse a chiave e probabilmente usate non si sa se da coppiette e malintenzionati di passaggio. Saranno le indagini a stabilirlo.

Al termine delle verifiche effettuate da parte dei vigili del fuoco insieme ai militari dell'arma l'intero stabile, compreso gli ingressi di via Serra è stato per motivi di sicurezza e a scopo preventivo, transennato interamente con nastro bianco e rosso.