Borgo Ferrovia: si indaga sull'incendio che ha distrutto l'auto di un 43enne Avellino: i rilievi hanno confermato la natura dolosa del rogo

Si indaga ad Avellino e non si esclude alcuna pista sul rogo, divampato ieri notte, a borgo Ferrovia in via Fontanatetta che ha distrutto una Fiat Punto di un 43enne del posto. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio, che ha distrutto una vettura tra i palazzi del rione. Il rogo è scattato intorno alle 3. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per domare le fiamme ha evitato conseguenze peggiori.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e neanche danni ad altre auto o edifici. La macchina era parcheggiata nei pressi del condominio dove abita il 43enne. Indagano i Carabinieri di Avellino. I residenti hanno riferito di aver sentito rumori e anche il boato scatenato dall'esplosione degli pneumatici.

Pare che l'incendio sia stato appiccato in più parti della vettura. È stato ascoltato il proprietario. E sono state sentite anche alcune testimonianze. Gli elementi raccolti potranno essere utili per cercare di risalire all’identità dell’autore o degli autori dell'incendio. L'auto resta sotto sequestro per ogni accertamento.