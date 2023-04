Avellino, tragedia a Rione San Tommaso: donna si accascia al suolo e muore Il dramma in via Pedicini: la donna è stata stroncata da un malore fulminante, inutili i soccorsi

Dramma ad Avellino oggi, venerdì 28 aprile 2023, in via Gioacchino Pedicini nel popoloso rione San Tommaso, dove una donna di anni 70 ha accusato un malore in strada mentre faceva rientro a casa. La signora che stava rientrando nella sua abitazione con un suo familiare, si è sentita improvvisamente male. La 70enne, R. M. le sue iniziali, è si è accasciata al suolo. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi e le volanti della Polizia di Stato ma, per la donna, non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato immediatamente liberato e consegnato ai familiari per lo svolgimento del rito funebre.