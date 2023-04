San Martino Valle Caudina: 40enne gravemente ustionato trasportato al Cardarelli Si indaga sulle cause del rogo

Un 40enne di San Martino Valle Caudina gravemente ustionato su tutto il corpo, è stato portato in ospedale. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo. Trasportato al San Pio di Benevento l'uomo è stato successivamente trasferito presso il centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I medici tengono sotto stretto controllo il 40enne e solo nelle prossime ore sarà sciolta la prognosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.