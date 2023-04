Carcere Avellino, OSAPP: "Ancora sequestri di cellulari e coltelli" Solo ieri l'aggressione a due agenti ricoverati in ospedale

Casa Circondariale di Avellino,ancora un sequestro di cellulari ed oggeti non consentiti,atti ad offendere. A dare la notizia il Segretario Regionale OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria Vincenzo PALMIERI.

Non è terminata l'eco della aggressione avvenuta ieri nei confronti di due agenti in servizio, trasportati al Pronto Soccorso,ad opera di detenuti sempre più violenti che imperversano nella Casa Circondariale Avellinese.

Nella mattinata odierna durante una brillante operazione di servizio della Polizia Penitenziaria sono stati rinvenuti tre microcellulari, due coltelli artigianali accuminati e affilati atti ad offendere.

Di questi oggetti, due cellulari ed i due coltelli sono stati ritrovati in spazi comuni della Sezione "Protetti Promisqui "mentre altro telefonino era occultato nelle parti intime di un detenuto,che non è sfuggito alla meticolosa azione di controllo dei Poliziotti.

Interviene sulla vicenda il Consigliere Nazionale OSAPP Emilio Fattirello il quale dichiara che ieri dopo l'ennesimo Evento Critico violento contro i colleghi in servizio nella Casa Circondariale di Avellino,messo in atto da detenuti sempre più ingovernabili,ha prodotto un dettagliato Esposto alla Procura della Repubblica ed ai Vertici dell''Amministrazione per i dovuti interventi al fine di ripristinare l'ordine e Sicurezza compromesso ormai da troppo tempo.

L' OSAPP resta al fianco del Personale di Polizia Penitenziaria di Avellino e ne raccoglie il grido di aiuto e nello stesso tempo di allarme.