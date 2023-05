Estorsione a Capuano, confermata la condanna a 4 anni di reclusione Accolta la richiesta dell'avvocato Teodoro Reppucci, difensore di Capuano

di Paola Iandolo

Estorsione all’ex allenatore dell’Avellino calcio Eziolino Capuano: confermata la condanna a 4 anni di reclusione per R.L. in appello. I giudici della corte di Appello, accogliendo le richieste dell’avvocato Teodoro Reppucci, hanno confermato integralmente la condanna anche all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, emessa in primo grado dal tribunale di Avellino nel giugno del 2022.

La sentenza di primo grado

Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, aveva invocato la condanna a 4 anni di reclusione. Grazie alle denunce dell’avvocato Teodoro Reppucci e alle indagini della squadra Mobile, emersero una serie di violazioni alle prescrizioni imposte al conduttore R.L., sottoposto agli arresti domiciliari per la tentata estorsione all’ex allenatore dell’Avellino, Eziolino Capuano. Gli inquirenti accertarono che Lamberti, nonostante si trovasse ristretto ai domiciliari, continuava a registrare la sua trasmissione e ad inviarla sui social, in totale dispregio delle restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, in ossequio alle quali aveva l’obbligo di non comunicare con persone estranee al suo nucleo familiare convivente. E proprio a seguito della reiterata ed accertata violazione della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, al 63enne, conduttore di dentro la notizia, nel marzo del 2022, venne aggravata la misura cautelare, con la traduzione in carcere.

L’inchiesta

L’imputato, era finito agli arresti domiciliari il 14 maggio 2021 con l’accusa di tentata estorsione e diffamazione aggravata nei confronti dell’ex allenatore dell’Avellino Calcio. Stando alla denuncia presentata da quest’ultimo e alle indagini effettuate dagli inquirenti l'uomo avrebbe richiesto 5mila euro al mister in cambio di una campagna stampa a suo favore. Non ricevendo la suddetta somma, il conduttore avrebbe ripetutamente diffamato Capuano nel corso delle sue trasmissioni televisive.