Avellino, banda di picchiatori su commissione: si va verso il rito abbreviato Il 13 settembre prossimo potrebbe essere ascoltato Alessio Romagnuolo

di Paola Iandolo

Per i componenti della Banda dei pestaggi, incaricati di recuperare crediti su commissione e per coloro che tentarono di uccidere Alessio Romagnuolo in Contrada Quattrograna Ovest il 19 ottobre del 2021, e che sono tutt’ora in carcere, le difese hanno presentato le richieste di rito abbreviato condizionato all’escussione della vittima. Intanto dopo che gli avvocati Claudio Mauriello e Gaetano Aufiero hanno depositato una perizia balistica di parte e delle indagini difensive, il gup ha concesso alla procura di Avellino altri 60 giorni di indagini, rinviando al 5 luglio, quando verranno valutate le posizioni degli altri 12 imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito ordinario. In quella data, al termine delle valutazioni della Procura di Avellino, si vedrà se saranno ammessi al rito abbreviato i cinque imputati sottoposti alle misure cautelari in carcere.

Tentato omicidio Romagnuolo

Cinque gli indagati coinvolti nel tentato omicidio: Marco Frasca, Yuri Perrino, Sebastiano Sperduto, Maurizio Di Gaeta, Cristian Saggese. I cinque armati di pistola, spranghe e mazze da basballl, circondarono l’abitazione di Alessio Romagnuolo. Stando alla ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, Frasca sparò suoi confronti dopo aver prima cercato di attirare la vittima e successivamente averlo minacciato di ucciderlo. Solo uno di loro, Maurizio Di Gaeta fu scarcerato dal Riesame.

Le aggressioni brutali

Diversi gli episodi di lesioni aggravate, violenza privata ed estorsione contestate alla banda di “picchiatori” specializzata nel recupero dei crediti che non esitava a colpire duramente le vittime, come documentato dalle indagini dei militari dell’Arma e dalle testimonianze raccolte nel corso delle indagini. Anche in questo caso si tratta di Marco Frasca, Sebastiano Sperduto e Yuri Perrino, tutti coinvolti nel tentato omicidio di Alessio Romagnuolo, Maurizio Di Gaeta, Roberto Guarnieri e Giovanni Festa. Gli altri indagati, a piede libero, rispondono invece a vario titolo in concorso con il gruppo. I destinatari dell’avviso della fissazione dell’udienza preliminare sono difesi dagli avvocati Alfonso Maria Chieffo, Gaetano Aufiero, Gerardo Santamaria, Fabio Tulimiero, Norma Marranzini, Claudio Mauriello, Giuseppe Perrone