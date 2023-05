Paura ad Ariano: "Uomo piomba all'improvviso su un'auto finendo sull'asfalto" Tragedia sfiorata nel rione Martiri e dinamica tutta da chiarire

"Era seduto su una panchina accanto al muretto, quando improvvisamente ha attraversato la strada di corsa per dirigersi verso la parte opposta dove in quel momento sopraggiungeva un'auto, guidata da una donna del luogo che nulla ha potuto per evitare l'impatto."

E' il racconto di chi ha assistito alla scena. A finire in ospedale, un 40enne di Savignano Irpino soccorso da un equipaggio del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Illesa la conducente della vettura una Matiz, residente in località Cerreto, che in preda allo spavento e ad un forte stato di agitazione è stata successivamente accompagnata anche lei in pronto soccorso per essere sottoposta ad accertamenti.

La donna non si è accorta di nulla. Ha visto solo all'ultimo istante l'uomo, che a seguito dell'impatto ha sfondato il parabrezza anteriore dell'auto. "E' piombato all'improvviso sull'auto, non mi sono accorta praticamente di nulla. Una paura terribile, sto ancora tremando."

Nessun segno di frenata sull'asfalto. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per stabilire con esattezza la dinamica dell'accaduto e ascoltare alcuni testimoni.

L'uomo, purtroppo non nuovo ad episodi del genere, più volte buttato in strada e salvato anche dai carabinieri intervenuti in soccorso sulla statale 90 delle puglie, la settimana scorsa era stato già sottoposto ad accompagnamento sanitario obbligatorio con ordinanza del sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra, eseguita dai vigili urbani. Un caso umano che andrebbe seguito con maggiore attenzione dalle strutture sanitarie competenti.