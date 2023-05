Montefalcione, 16enne morta folgorata: domani i funerali Saranno gli accertamenti irripetibili a far chiarezza sulla morte della 16enne

di Paola Iandolo

Saranno celebrati nel pomeriggio di domani i funerali di Maria Antonietta Cutillo, la 16enne morta folgorata, con ogni probabilità, dal cellulare lasciato in carica mentre stava facendo il bagno. Il rito funebre verrà officiato nel Santuario di S’Antonio di Montefalcione. L’autopsia iniziata oggi pomeriggio intorno alle 15 è terminata da poco tempo e la salma è stata riconsegnata ai familiari per l’ultimo abbraccio con i genitori distrutti dal dolore per aver perso la loro unica figlia.

Il dolore dell’amica che era in videochiamata con lei

"Sei volata in cielo amore mio, sei andata via urlando il mio nome durante una videochiamata", racconta in un video ricordo su Tik Tok l'amica del cuore di Maria Antonietta Cutillo. "Quella scena non la dimenticherò mai e poi mai - scrive la ragazza, compagna di banco della vittima - l'ultima chiamata, l'ultima risata insieme, l'ultima scemenza insieme”.