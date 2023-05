Ariano, uno strano rinvenimento vicino all'ufficio postale a Cardito: si indaga Ecco cosa è accaduto

Mazze, tubi e persino un grosso martello. E' quanto hanno rinvenuto e portato via gli uomini della polizia municipale da un'aiuola situata vicino all'ufficio postale e al centro di igiene mentale dell'Asl.

La scoperta

A fare la scoperta e a segnalarla agli agenti sono stati i volontari dell'associazione Panacea con sede proprio sul luogo del rinvenimento. Il materiale è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

L'interrogativo

Ma a cosa doveva servire tutto ciò? E da chi è stato nascosto in quell'aiuola accanto alle giostrine? Ad una rissa tra ragazzini o fatto più inquietante, ad un colpo alle poste? Ipotesi quest'ultima forse meno credibile, considerate le metodologie di attacco più violente verso tali obiettivi.

Cosa accade in questa zona

Si tratta di un'area frequentata per lo più da minori nelle ore serali, alle spalle del Santuario Madonna di Fatima dove fino a qualche anno fa era situata in via provvisoria la caserma dei carabinieri. Poche settimane fa venne sfondato un deposito con all'interno rifiuti di ogni genere. E anche nell'ultimo fine settimana, i volontari di Panacea hanno dovuto far i conti con la presenza di bottiglie di alcolici e sporcizia varia davanti alla propria sede. Viene sollecitata una maggiore attenzione in questa zona soprattutto alla luce di questo strano rinvenimento.