Ennesimo suicidio ad Ariano: anziano trovato impiccato in un box garage La tragedia in contrada Torana

Un uomo di 87 anni è stato rinvenuto cadavere all'interno di un box garage, dopo essersi suicidato nelle campagne di Ariano Irpino. La tragedia in località Torana.

L'anziano in preda allo sconforto, non si sa per quali motivi, ha deciso di porre fine alla sua vita, impiccandosi. A dare l'allarme è stato un abitante del luogo. Quando è stata fatta la triste scoperta, era ormai già troppo tardi. Sul posto è giunta inutilmente un'ambulanza del 118.

Sull'accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia diretti dal vice questore Maria Felicia Salerno. Della vicenda è stata prontamente informata la procura di Benevento. Al vaglio degli inquirenti un biglietto lasciato dalla vittima. Nessuna responsabiltà di terzi, concesso il nulla osta e salma restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.