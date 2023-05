Clan Partenio, chiusa l'istruttoria: ora la parola passa alla difesa Il 16 maggio la requisitoria del pubblico ministero della Dda

di Paola Iandolo

Clan Partenio, chiusa l’istruttoria dibattimentale dopo il deposito della perizia trascrittiva, affidata al perito Cira D’Ardia che ne ha esposto il contenuto. Il dialogo avviene principalmente all'esterno di un'autovettura, tramite registrazione ambientale. Una trascrizione di poche battute: "La vettura si ferma, si sente l'apertura della portiera, è inizia il dialogo". Il perito ha identificato la presenza di due voci maschili, al quale si è aggiunta una terza voce maschile.

La prima voce afferma: "Io aspetto". La seconda gli risponde: "Tu aspetta!". Il perito, ancora, ha affermato di non riuscire a escludere con certezza che, sul posto, non fossero presenti altre persone. Il Tribunale, per questi motivi, non ha ritenuto indispensabile l'acquisizione della trascrizione. Successivamente a questo, il giudice Scarlato ha dichiarato conclusa la fase istruttoria.

Le prossime udienze sono state fissate per il 16 maggio, quando è attesa la requisitoria del pubblico ministero dell’Antimafia, Simona Rossi e il 22 maggio quando la parola passerà agli avvocati.