Elezioni forensi, legittima l'elezione del consigliere De Giovanni Si attende la decisione sul terzo ricorso presentato contro l'avvocato Maria Rita Martucci

di Paola Iandolo

Ricorsi elezioni del consiglio dell’Ordine degli avvocati: rigettato anche il ricorso presentato dai primi due avvocati esclusi contro il consigliere Giovannagelo De Giovanni. Dal consiglio nazionale forense è stata considerata legittima la candidatura e dunque l’elezione dell’avvocato Giovannangelo De Giovanni, poiché il legale in precedenza aveva ricoperto nel 2012 un mandato come consigliere dell’ordine, di durata inferiore ai due anni- avendo lasciato l’incarico quando fu eletto come delegato alla Cassa Forense - e un solo mandato (2019- 2023) intero. Ora si attende la decisione solo nei confronti del terzo consigliere, l’avvocato Maria Rita Martucci contro il quale è stato presentato ricorso dagli avvocati Nicola Micera e Elena Ferrara. Ieri è arrivata invece la decisione per l'avvocato Francesco Saverio Iandoli, la cui candidatura è stata considerata legittima.