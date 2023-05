Cani sbranati o feriti: intervento della guardia nazionale ambientale a Flumeri E' di ieri pomeriggio un ultimo salvataggio nelle campagne ufitane

Randagi alcuni dei quali aggressivi disseminati sul territorio, cuccioli abbandonati ovunque, cani travolti dalle auto, alcuni purtroppo senza scampo, altri feriti e trasportati nelle varie strutture sanitarie grazie servizio Asl Napoli 1.

E' di ieri pomeriggio un ultimo salvataggio nelle campagne di Flumeri, in località Pastinelli su segnalazione della protezione civile flumerese, che ha allertato a sua volta l'associazione guardia nazionale ambientale di Ariano Irpino. Il cane di piccola taglia seriamente ferito è stato affidato al servizio veterinario dell'Asl per le cure necessaria. Sul posto la polizia municipale in attesa dell'arrivo dell'ambulanza adibita al soccorso di animali feriti o senza padrone.

Un pomeriggio di intenso lavoro, per Giuseppe Cocca dirigente regionale della Campania, Gianluca dirigente provinciale di Avellino, Claudio Del vecchio vice responsabile del distaccamento, Davide Vitillo e Alessandra Chiuchiolo guardia scelta.

Situazione piuttosto difficile ad Ariano Irpino

A preoccupare maggiormente è il branco di cani randagi che stazione tra l'area del cimitero, Sant'Antonio, via Nazionale e Giacomo Matteotti ad Ariano Irpino. Un cagnolino è stato letteralmente sbranato e ucciso. La gente soprattutto in via Nazionale ha paura e chiede un intervento immediato di concerto tra comune e Asl prima che accada l'irreparabile. La situazione comincia ad essere davvero fuori contrrollo.

Sta per tornare a casa invece dopo essere stato ricoverato al Criuv di Napoli, il cane di grossa taglia investito qualche settimama fa a Camporeale lungo la statale 90 delle puglie. L'animale è in dimissioni ma per essere reimmesso sul territorio serve chi possa adottarlo e allontanarlo dai pericoli della strada.