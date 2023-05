Aste Ok, Nicola Galdieri in aula: sono all'oscuro di accordi con Forte e Aprile L'udienza sul clan è ancora in corso

“Sono completamente all’oscuro delle quote con Forte e Aprile”. Il presunto boss del Nuovo Clan Partenio Nicola Galdieri, collegato in videoconferenza dal penitenziario di Tolmezzo ha negato l’esistenza di un accordo nel corso delle dichiarazioni spontanee. Precisazioni di Nicola Galdieri giunte dopo la ricostruzione – fatta in aula dal maresciallo dei carabinieri nel corso del suo controesame - di una intercettazione tra Livia Forte e Armando Aprile relativa alle percentuali da consegnare ai Galdieri.

Galdieri in aula ha fornito la sua versione sull’intercettazione prendendo le distanze dal presunto accordo tra lui e Livia Forte e Armando Aprile “è sempre una questione che Forte riferisce ad Aprile, io non ne so nulla. Una sola volta ho parlato di Aprile con la Forte, perché andavo spesso al ristorante e in un'occasione la Forte mi aveva accennato di un problema per le quote della sua immobiliare con il suo socio”.